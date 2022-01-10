آل سعود ارفعوا أيديكم

العالم – حديث البحرين

فآل سعود شعروا عندما اندلعت ثورة الـ14 من فبراير أن أوان سقوط المحميات قد اقترب ولذلك احتلت القوات في البحرين لمنع النظام من الانهيار أمام هذا المد الشعبي المنتفض.

وبعد الاحتلال السعودي للبحرين كتب روبرت فيسك في صحيفة الانديبندت البريطانية:" البحرين لم تعد مملكة آل خليفة، لقد أصبحت تابعة للسعودية، مقاطعة كونفيدرالية من المملكة العربية السعودية"، ".

ودولة بحجم الجيب يتعين على جميع الصحفيين الاشارة اليها بالمستقبل ، المنامة، البحرين المحتلة"، فالسعوديون يديرون الامور في البحرين يعني خلاصة القول أن السعودية تسيطر اليوم بالكامل على القرار البحريني سواء ان كان في الملفات الداخلية او حتى في الملفات الخارجية وتحكم قبضتها على البحرين".

يذكر أن ناشطين أمام سفارة آل سعود في لندن قد رفعوا شعار:"آل سعود ارفعوا ايدكم عن البحرين واليمن واسحبوا قوات احتلالكم من البحرين"،

كما تعد السعودية البحرين محمية لها، فعندما اندلعت ثورة الـ14 من فبراير في العام 2011 سارعت الرياض الى ارسال قواتها لسحق الثورة في احكام قبضتها على المنامة وانقاذ النظام من السقوط، فالنظام البحريني هو تابع وليست دولة لها سياستها المستقلة وكانت مشاركة النظام في العدوان السعودي على اليمن من الأدلة القاطعة على تبعيته للرياض.

وفيما اذا كان النظام السعودي سيرفع يديه وقوات درع الجزيرة من أرض البحرين، أكد ضيف البرنامج د.سعيد الشهابي أمين عام حركة أحرار البحرين من لندن أن الإقرار بالعدوان السعودي على البحرين كان موضع رفض كامل من قبل المواطنين آنذاك حيث خرجت مظاهرات واستشهد العديد من البحرينيين، حيث لا ننسى استشهاد احمد فرحان في سترة في منتصف مارس 2011 واعتقال الرموز وضرب الدوار بعد يومين من دخول السعوديين واعتقال الرموز بعد عدة ايام من الاجتياح القبيح.

وأضاف الشهابي:"اليوم بعد 11 عاما ما يزال الصوت يرتفع ضد هذا الاحتلال فهل آل خليفة يستطيعون التصرف بدون موافقة آل سعود اصبح الامر مستحيلا فقد أصبح السعوديون يعاملون البحرين كمحمية كما أن الدخول الاماراتي على الخط وبالتالي مستقبلا نتوقع أن الامر سيزيد تعقيدا لان الصراع بين الاماراتيين والسعوديين سيحتدم.

وفيما اذا كانت قد أصبحت المنشآت الحيوية محمية تماما في ظل التدخل العسكري السعودي في البحرين أشار الناشط السياسي البحريني جعفر يحيى من برلين الى أن دخول قوات درع الجزيرة الى البحرين في عام 2011 حيث هتف الجمهور البحريني جميعه الجيش السعودي برا برا.."كان هذا الشعار اطلقه الشعب البحريني في ميدان اللؤلؤة.

ونوه يحيى الى أن قوات درع الجزيرة او ما يسمى بالهلال السعودي كانت قد دخلت الى البحرين لأجل قمع الانتفاضة وقمع الثورة الـ14 من فبراير، وبهذه الاكذوبة ظهرت منذ بداية اليوم الأول لدخولهم حيث توجهت القوات الى منطقة سترة وهي منطقة يعيش فيها وقد رأيت شخصيا وقع المجازر ومنها استشهاد فرحات التي قامت تلك القوات السعودية باغتياله.

وتمت مناقشة موضوع البرنامج مع ضيوف الحلقة:

- د.سعيد الشهابي أمين عام حركة أحرار البحرين من لندن

- الناشط السياسي البحريني جعفر يحيى من برلين

التفاصيل في الفيديو المرفق ...