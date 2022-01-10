مصير مبادرة الأمم المتحدة بين العسكر والمدنيين... محادثات واشنطن وموسكو، ضمانات أمنية وتوسّع الناتو

العالم - بانوراما

وطالب المبعوث كافة الأطراف المدعوة للحوار بتقديم رؤيتها للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لن تقدم مشروعا للحل لأن السودانيين هم من سيقومون بذلك.

بينما شهدت الاقتراحات الأممية حالة من الانقسام في الشارع السياسي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اختتام جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأمريكية في جنيف في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين تركزت على قضية الضمانات الأمنية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان عدم الحصول على ضمانات رسمية بعدم سعي الغرب لتوسع الناتو شرقا يظهر سوء نية الاميركيين..

من جهتها قالت مندوبة واشنطن ويندي شيرمان ان الناتو لن يغلق أبوابه أمام أي دولة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.