مشروع مصري لزيادة ربط شبكة الكهرباء مع ليبيا الى 2000 ميجاوات

العالم - مصر

ونقلت "وكالة الانباء الليبية" عن شاكر قوله: إن السعة الأساسية للخط بلغت 100 ميغاواط بجهد 220 كيلو فولت ، وزادت السعة في يناير 2020 إلى 150 ميغاواط".

وأوضح شاكر أن مصر اقترحت أيضا زيادة جهد الربط مع ليبيا من 220 إلى 500 ك.ف لاستيعاب السعات المتزايدة كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائي بين دول شمال إفريقيا بالكامل، وان زيادة قدرة التبادل الكهربائي مع ليبيا تتطلب إجراءات وتوسعات كثيرة خلال الفترة المقبلة ، وأن الدولة تخطط لرفع جهد محطتي محولات برج العرب الترفيهية ومرسى علم إلى 500 ك.ف ، ولتوسيع خط برج العرب - مرسى مطروح 220 ك.ف 260 كم ورفع الجهد إلى 500 ك.ف.

وأضاف شاكر كما سيتم إنشاء خط مرسى مطروح- السلوم بجهد 500 كيلوفولت بطول 200 كيلومتر وتوسيع محطة محولات السلوم بجهد 500 كيلوفولت. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إنشاء خطين للسلوم - طبرق - أحدهما 220 كيلو فولت والآخر 500 كيلو فولت - وسيتم توسيع محطة محولات طبرق 500 كيلو فولت.

وذكر ان مشروع الربط الليبي المصري يبدأ من وادي النطرون والسادس من أكتوبر ، ويمر عبر مرسى مطروح والسلوم، وينتهي في طبرق بالشرق الليبي .

وتحتاج ليبيا إلى أكثر من 100 مليار دولار لإعادة بناء المدن المدمرة ، وإعادة تأهيل الطرق ، وإنشاء المرافق والبنية التحتية - وخاصة الكهرباء - للتعافي من سنوات عدم الاستقرار التي مرت بها ، على حد تعبير الصحيفة .