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"قسد" تخطف 40 مدنياً خلال حملة مداهمات بريف الرقة

الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

نفذت “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات واسعة في بلدة السويدية بريف الرقة الغربي في سوريا وذلك على خلفية المظاهرة الاحتجاجية التي خرجت ضدها أمس في البلدة.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن “قسد” استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة فجر اليوم ونفذت حملة مداهمة وتفتيش واسعة طالت أغلب منازل المواطنين في بلدة السويدية بالريف الغربي بحثا عن مشاركين في المظاهرة الاحتجاجية التي شهدتها القرية أمس ضد ممارسات “قسد” القمعية سرقة محاصيلهم وثروات المنطقة اضافة للفلتان الأمني المتفشي في مناطق سيطرتها.

وأشارت المصادر إلى أن “قسد” أقدمت على فرض حصار كامل وأقامت الحواجز عند مداخل ومخارج بلدة السويدية واختطفت أكثر من 40 من أبناء البلدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأصيب عدد من المدنيين أمس بجروح بعضهم بحالة خطرة جراء إقدام مجموعات من “قسد” على إطلاق الرصاص الحي على مظاهرة احتجاجية ضدها في بلدة السويدية.

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