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الاحتلال يقتحم "بيرزيت" ويختطف منسق الكتلة وعددا من الشبان

الاحتلال يقتحم
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، واختطفت منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت وعددا من الطلاب.

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات خاصة بجيبات عسكرية مدرعة بالقرب من الباب الغربي لجامعة بيرزيت، وأطلقت النار على شبان، واختطفت إسماعيل البرغوثي، منسق الكتلة الإسلامية بالجامعة، والطالب غسان خلة، وطلابا آخرين.

وقالت المصادر: إنّ الحدث جرى بعد زيارة البرغوثي وعدد من الطلاب لخيمة التضامن مع الأسير المريض ناصر أبو حميد في محافظة رام الله والبيرة.

ويعتقد أن واحدا من الطلاب المعتقلين قد أصيب خلال عملية الاقتحام والاختطاف، حيث شوهدت دماء تسيل على الأرض في مكان الحدث.

وعقب الحادث، أفاد شهود عيان بتحركات لقوات الاحتلال عند حاجز "بيت إيل"، يتوقع أنهم في طريقهم إلى بيرزيت.

وتواصل قوات الاحتلال عربدتها في شوارع وأزقة الضفة الغربية المحتلة، وتمارس جرائمها في وضح النهار، دون أي تحرك من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، والتي تغلق ثكناتها فور حدوث أي مداهمات "إسرائيلية".

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الاحتلال يقتحم "بيرزيت" ويختطف منسق الكتلة وعددا من الشبان

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