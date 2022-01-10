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مصر تعد لبنان بتسهيل ايصال الغاز المصري الى البلاد

مصر تعد لبنان بتسهيل ايصال الغاز المصري الى البلاد
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تضامنه الكلي مع لبنان خاصة في الوضع الراهن الذي يمر به.

العالم - مصر

وأكد السيسي اليوم الاثنين خلال منتدى "شباب العالم" في نسخته الرابعة بشرم الشي على "التضامن الكلي مع لبنان خصوصا في الضائقة التي يمر بها"، مبديا "استعداد مصر للإسهام في إيصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة".

وأعطى الرئيس المصري توجيهاته "لتسهيل الموضوع والإسراع في تنفيذه"، وقال السيسي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: "لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر".

من جهته، شدد ميقاتي على دور مصر وشكرها على "دعم لبنان وأهمية رعايتها لعملية إعادة النهوض العربي العام".

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر 3 نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

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