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طهران: سنجر الضالعين في جريمة اغتيال الشهيد سليماني لمنصة العدالة

طهران: سنجر الضالعين في جريمة اغتيال الشهيد سليماني لمنصة العدالة
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان ايران ستلاحق قضائيا الضالعين في جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني ولن تألو جهدا لجرهم الى منصة العادلة.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين وقال حول استشهاد القائد قاسم سليماني في عملية اغتيال ارهابية غادرة من قبل طائرات اميركية مسيرة بامر مباشر من ترامب في محيط مطار بغداد يوم 3 كانون الثاني/ يناير 2020: ان ما حدث يوم 3 يناير يعد جريمة حرب وجريمة صارخة مرتكبة ضد مسؤول ايراني رفيع المستوى.

واضاف: ان ايران ستلاحق قضائيا الآمرين والمباشرين والضالعين الاخرين في ارتكاب هذه الجريمة وسوف لن تالو جهدا حتى جرهم الى منصة العدالة.

وحول تصريحات مستشار الامن القومي الاميركي بشان العقوبات الجديدة التي اعلنت عنها ايران ضد مسؤولين اميركيين وتحذيره لايران، قال خطيب زادة: ان تصريحات بعض المسؤولين الاميركيين النابعة من الشعور بالقلق فائدتها الوحيدة اننا نعتبرهم متواطئين في الجريمة. لن نعفو ولن ننسى وسنتابع الجريمة الاميركية بكل قوة.

واضاف: ان اميركا اعتادت على فرض الحظر والضغوط بصورة احادية ولم تتعود على التحدث من موقع التكافؤ في العلاقات الدولية ويجب عليها ان تدرك بانها لا يمكنها التعامل مع القواعد الدولية بصفة قواعد داخلية لها.

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