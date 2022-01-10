أمير عبداللهيان يلتقي مع نائب سلطان عمان في مسقط

العالم - ايران

والتقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الذي وصل مسقط اليوم (الاثنين) على رأس وفد ، مع "فهد بن محمود". نائب سلطان عمان.

الى ذلك التقى أمير عبد اللهيان في سياق لقاءاته مع المسؤولين العمانيين بنظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

ويبحث وزير الخارجية الايرانية خلال زيارته لسلطنة عمان سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، وكذلك مناقشة القضايا المهمة في المنطقة.

وكان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ، حسين أمير عبد اللهيان ، قد اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة عمان ، بدر بن حمد البوسعيدي ، يوم 3 يناير.

وشدد وزيرا الخارجية خلال المحادثات على ضرورة مواصلة المشاورات حول مختلف القضايا الثنائية والدولية.