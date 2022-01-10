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طيران العدوان السعودي يواصل غاراته على محافظات يمنية

الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان السعودي غارات مكثفة على المحافظات اليمنية، وادت غارات الطيران على شبكات ومحطات الاتصالات في بعض المحافظات الى خروجها عن الخدمة وحرمان المواطنين من خدماتها.

العالم – خاص بالعالم

غارات مكثفة لطيران العدوان السعودي على المحافظات اليمنية تركزت بشكل اكبر على محافظات شبوة ومارب والحديدة ، المدنيون والبنى التحتية لايزالون في مرمى استهداف الطيران المستمر في تصعيده العسكري ، شبكات ومحطات الاتصالات في محافظات عمران وصعدة والجوف خرجت عن الخدمة جراء غارات الطيران عليها لتحرم المواطنين من خدمات الاتصالات الاساسية وتضاعف من معاناتهم ، فيما يكشف هذا الفعل وفق مراقبين الاهداف الحقيقية للعدوان واستهدافه لمقدرات اليمنيين .

ومايكشف ان العدوان بات في موقع المتخبط والفاشل في حربه على اليمن هي فضيحة تصريحات ناطقه العسكري باستعراضه في مؤتمر صحفي لمشهد على انه مخزن للصواريخ في ميناء الحديدة ليتبين فيما بعد ان المشهد تم اجتزاؤه من فيلم امريكي قديم ، الفضيحة هذه قوبلت بسخرية واسعة لدى الاوساط السياسية ولدى الشارع اليمني الذي رأى في ذلك محاولات للعدوان تعويض خسائره الميدانية بانتصارات اعلامية استخباراتية مضللة .

وليست المرة الاولى التي يضلل فيها تحالف العدوان المجتمع الدولي بغية استهدافه للمواقع المدنية ومنها ميناء الحديدة ، فقد سبقها ادعاءات كثيرة ومنها مزاعمه بوجود اسلحة في مدينة الثورة الرياضية ، لكن مراقبين يرون في ذلك فشل اضافي لتحالف العدوان في الفبركة والتضليل وفشل ايضا مصاحب للامم المتحدة المعنية بتفنيد خطابات العدوان كونها حاضرة في الموانئ وحتى المطارات .

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