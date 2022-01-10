إعلان رفع تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة بدمشق

العالم - سوريا

وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية والصناعة في المحافظة شادي سكرية في تصريح لـ سانا أن التعرفة الجديدة أصبحت 400 ليرة سورية للكيلومتر الواحد بعد أن كانت 230 ليرة والساعة الزمنية ب 5 آلاف ليرة بعد أن كانت 4 آلاف ليرة.

وأشار سكرية إلى أن فتح العداد أصبح 200 ليرة بعد أن كان 150 ليرة والضربة الأولى ب 65 ليرة بعد أن كانت 50 ليرة بينما تم تخفيض مسافة الضربات لتصبح الضربة الأولى 150 متراً بعد أن كانت 180 متراً والضربات التي تليها 40 متراً بعد أن كانت 45 متراً.

ورأى سكرية أن التعرفة الجديدة منصفة لأصحاب سيارات (التكسي) بعد تعديل تعرفة سعر البنزين وارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار.