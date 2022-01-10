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لهذا السبب.. طهران تصف مفاوضات رفع الحظر بالإيجابية

الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان أن من الممكن التوصل لإتفاق جيد في مفاوضات فيينا خلال فترة قصيرة لو توفرت الإرادة الجادة لدى الطرف الآخر.

العالم – خاص بالعالم

وفي تصريح وصف عبداللهيان مسيرة المفاوضات بالإيجابية، وأنها تمضي الى الأمام.

وقال إن سلوك الغرب بات معقولا اليوم، وإن اقتراحات الأميركيين في رسائلهم غير الرسمية وغير المباشرة تشير الى أنهم باتوا أكثر واقعية.

عبد اللهيان اضاف إن طهران لا تسعى الى مفاوضات استنزافية، ولن ترضى بالقليل، وستواصل المفاوضات بمنطق رصين وقوي. ودعا الأطراف الأخرى الى إثبات حسن نيتها، وقال إن سلوك الغرب بات معقولا اليوم، وإن اقتراحات الأميركيين في رسائلهم غير الرسمية وغير المباشرة تشير الى أنهم باتوا أكثر واقعية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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