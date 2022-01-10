لهذا السبب.. طهران تصف مفاوضات رفع الحظر بالإيجابية

العالم – خاص بالعالم

وفي تصريح وصف عبداللهيان مسيرة المفاوضات بالإيجابية، وأنها تمضي الى الأمام.

وقال إن سلوك الغرب بات معقولا اليوم، وإن اقتراحات الأميركيين في رسائلهم غير الرسمية وغير المباشرة تشير الى أنهم باتوا أكثر واقعية.

عبد اللهيان اضاف إن طهران لا تسعى الى مفاوضات استنزافية، ولن ترضى بالقليل، وستواصل المفاوضات بمنطق رصين وقوي. ودعا الأطراف الأخرى الى إثبات حسن نيتها، وقال إن سلوك الغرب بات معقولا اليوم، وإن اقتراحات الأميركيين في رسائلهم غير الرسمية وغير المباشرة تشير الى أنهم باتوا أكثر واقعية.

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