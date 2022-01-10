حركة النهضة لمظاهرات 14 يناير المعارضة للرئيس التونسي

العالم - تونس

ومن المقرر أن تخرج المظاهرات يوم 14 يناير الذي كان عيدا للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي لكن سعيّد غيّر تاريخ الاحتفال إلى 17 ديسمبر يوم اندلاعها.

وطالب حزب حركة النهضة التونسية الإثنين أنصاره بالمشاركة في مظاهرات مزمعة في 14 يناير/ كانون الثاني للاحتجاج على قرارات للرئيس قيس سعيّد تمنحه سلطات شبه مطلقة.

وكان سعيّد أعلن في سبتمبر/ أيلول أنه سيحكم بالمراسيم ولن يعمل بأجزاء من الدستور في إطار مساع لتغيير النظام السياسي.

ويملك حزب النهضة -إسلامي معتدل- الكتلة الأكبر في البرلمان التونسي الذي علقه سعيّد في يوليو/ تموز.

وذكر بيان على فيس بوك "تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 يناير".

من المقرر أن تخرج المظاهرات يوم 14 يناير/ كانون الثاني الذي كان عيدا للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

لكن سعيّد غير تاريخ الاحتفال إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول، وهو اليوم الذي أحرق فيه بائع الفاكهة محمد البوعزيزي نفسه بعد عراك مع شرطية، وهي الواقعة التي أوقدت شرارة الانتفاضة.