صحيفة سعودية تعين حاخاما ككاتب مقال دائم

العالم- السعودية

وقالت “يديعوت أحرونوت” إن صحيفة “عرب نيوز” السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية، عينت الحاخام “مارك شناير” ككاتب مقال بشكل منتظم.

وأضافت: “بذلك، أصبح شناير أول حاخام يكتب في صحيفة سعودية على أساس منتظم”. وتابعت الصحيفة: “شناير هو حاخام أمريكي معروف أسس ويرأس مؤسسة التفاهم بين الأديان (اليهودية والإسلام)”.

وتابعت: “على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، تم استقبال شناير بحفاوة في قصور المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، وكانت مجلة “نيوزويك” قد حددته سابقا كواحد من أكثر 50 حاخاما نفوذا في الولايات المتحدة”.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن حاخاما يهوديا يعمل منذ أشهر على التأسيس لتواجد يهودي معترف به في السعودية، في سابقة من نوعها.

وعرضت الصحيفة عدة صور ومقاطع فيديو للحاخام اليهودي المتشدد “جاكوب يسرائيل هرتسوج”، وهو يتجول في شوارع الرياض ويزور عددا من المؤسسات، حيث كان ينزل في أحد فنادق العاصمة السعودية بشكل علني.

وقبلها بشهر، قالت “يديعوت أحرونوت” إن وفدا من اليهود الأمريكيين التقى في السعودية مسؤولين حكوميين وأعضاء بالعائلة المالكة، في خطوة تمهد لدفع المملكة إلى التطبيع مع الاحتلال.