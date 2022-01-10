الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

صحيفة سعودية تعين حاخاما ككاتب مقال دائم

صحيفة سعودية تعين حاخاما ككاتب مقال دائم
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

عينت صحيفة سعودية حاخاما اسرائيليا ككاتب مقال دائم لديها، حسبما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

العالم- السعودية

وقالت “يديعوت أحرونوت” إن صحيفة “عرب نيوز” السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية، عينت الحاخام “مارك شناير” ككاتب مقال بشكل منتظم.

وأضافت: “بذلك، أصبح شناير أول حاخام يكتب في صحيفة سعودية على أساس منتظم”. وتابعت الصحيفة: “شناير هو حاخام أمريكي معروف أسس ويرأس مؤسسة التفاهم بين الأديان (اليهودية والإسلام)”.

وتابعت: “على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، تم استقبال شناير بحفاوة في قصور المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، وكانت مجلة “نيوزويك” قد حددته سابقا كواحد من أكثر 50 حاخاما نفوذا في الولايات المتحدة”.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن حاخاما يهوديا يعمل منذ أشهر على التأسيس لتواجد يهودي معترف به في السعودية، في سابقة من نوعها.

وعرضت الصحيفة عدة صور ومقاطع فيديو للحاخام اليهودي المتشدد “جاكوب يسرائيل هرتسوج”، وهو يتجول في شوارع الرياض ويزور عددا من المؤسسات، حيث كان ينزل في أحد فنادق العاصمة السعودية بشكل علني.

وقبلها بشهر، قالت “يديعوت أحرونوت” إن وفدا من اليهود الأمريكيين التقى في السعودية مسؤولين حكوميين وأعضاء بالعائلة المالكة، في خطوة تمهد لدفع المملكة إلى التطبيع مع الاحتلال.

روابط ذات صلة

حاخام صهيوني يهدد الفلسطينيين بالقتل..وجنود الاحتلال يسرقون الأسلحة

حاخام متشدد يؤسس لتواجد إسرائيلي معترف به في السعودية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن وأديس أبابا يتفقان على تعزيز العلاقات

الامم المتحدة تحث قادة الصومال بالالتزام بما تم الاتفاق عليه

صحيفة سعودية تعين حاخاما ككاتب مقال دائم

بالفيديو..المغرب يفوز على غانا في افتتاح مشواره بكأس أفريقيا

حركة الأمة اللبنانية: هناك مشروع لاستهداف لبنان وإفلاسه ودفعه نحو الانفجار

الحوثي يكشف دوافع بث فيلم امريكي عن الحديدة