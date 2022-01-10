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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي عضو الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط

الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

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