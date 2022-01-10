الاطاحة بـ4 عناصر إرهابية في السليمانية

العالم - العراق

وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم القبض على 4 عناصر إرهابية في محافظة السليمانية من قبل مديرية استخبارات وامن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن".

وأضاف ، ان "عملية القبض تمت بالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية، وأن المعتقلين كانت قد صدرت بحقهم مذكرات قضائية من محاكم مختصة مختلفة وفق المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى جهة الطلب".

ولفت البيان الى "استمرار "جهود أبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بملاحقة المطلوبين أينما وجدو وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".