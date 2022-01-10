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السجون الإسرائيلية ترفض تقديم العلاج للأسير ناصر أبو حميد

الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

حذرت المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية من مغبة استشهاد الاسير ناصر ابو حميد والذي دخل في غيبوبة نتيجة اصابته بمرض السرطان ورفض ادارة السجون الاسرائيلية من تقديم العلاج له .

العالم – خاص بالعالم

هل هناك من لا يذكر هذه المراة ...انها ام ناصر ابو حميد والدة خمسة اسرى وشهيد ...هدم منزلها ثلاثة مرات احداها امام ناظر العالمين ...اليوم حكاية جديدة ترويها المراة لتعود بها الى الواجهة بعد الاعلان عن دخول ابنها ناصر في غيبوبة بعد الاعلان عن اصابته بمرض السرطان وتخاذل ادارة السجون الاسرائيلية في تقديم العلاج له ...ابو حميد المحكوم بالسجن المؤبد عدة مرات يرقد اليوم بين الحياة والموت في احد المشافي الاسرائيلية وترفض حكومة الاحتلال الحديث عنه .

امام مخيم الامعري للاجئين مسقط راس ناصر ابو حميد اقامت المؤسسات والفصائل الفلسطينية خيمة دائمة للاعتصام دعما للرجل الذي قضى اكثر من خمسة وعشرين عاما في الاسر واشقاءه الاربعة ايضا يقضون احكاما بالسجن المؤبد ، الحركة الاسيرة والتي كان ابو حميد احد قادتها في العقدين الاخيرين دقت ناقوس الخطرة نتيجة تدهور وضعه الصحي واعلنت انها مستعدة للمواجهة حال قضى الرجل نتيجة الاهمال الطبي .

الاحتلال الاسرائيلي لا يريد ان يقدم تنازلات في قضية الاسرى وفي ذات الوقت يخشى من انفجار الوضع في الضفة الغربية

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