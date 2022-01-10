عمليات تفتيش ومصادرة لأسلحة مختلفة بالبصرة

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وقال قائد عمليات البصرة، اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، في بيان ، إن "القوات الأمنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة وأعتدة متنوعة خلال عمليات تفتيش واسعة شملت مناطق قضاء المدينة والدير ومناطق باهلة في شمال البصرة وذلك من خلال اللواء 36 الآلي ولواء مغاوير القيادة وافواج طوارئ شرطة البصرة".

وأضاف الماجدي، أن "القطعات الأمنية شرعت بعمليات مماثلة شملت مناطق وأحياء قضاء الزبير ضمن القاطع الغربي وذلك لإدامة الزخم في ملاحقة المطلوبين وعناصر الجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي".

وبحسب البيان: "اطلع قائد العمليات ميدانياً على عمل الشركات المختصة برفع الالغام والمخلفات الحربية في مناطق الشلامجة ونهر جاسم لغرض الوقوف على أهم المنجزات في رفع تلك المتساقطات التي تسببت في قتل وجرح المواطنين من أبناء البصرة".