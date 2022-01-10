نائب ماكرون يتعرض للإعتداء من قبل الرافضين للإجراءات الصحية

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ومن جانبه ندد ماكرون بالهجوم الذى نال نائبة، مؤكدا ان التحقيقات بدات بالفعل فى اتخاذ مجراها تجاه المهاجمين، وفقا لقناة بى اف ام تى فى الفرنسية.

وقال كليرو إنه سيتقدم بشكوى ضد المهاجمين، خاصة أن التهديدات بالقتل تصله يوميا عبر البريد الالكتروني، مشيرا إلى ضرورة وضع حد لهذه المسألة الشائكة.

وأضاف أنه كان ينتظر المتظاهرين الذين سيمرون من أمام منزله في مقاطعة سان بيير وميكلون حتى يتمكن من الحديث معهم.

وتابع: “كانت هناك سيارة محملة بالأعشاب البحرية وبدأ المتظاهرون يرمونها في وجهي. بدا الأمر وكأنه رجم. جاءت زوجتي لتنضم إلي على الدرجات الأمامية للمنزل.. كانت هناك حصاة طولها خمسة سنتيمترات مرت قرب وجهنا”.