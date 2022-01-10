منذ انطلاقها.. انضمام أكثر من 22 ألفاً لاتفاق التسوية بدير الزور

العالم - سوريا

وذكرت سانا أنه مع حالة الاقبال الكثيف على مركز التسوية في الشميطية بريف دير الزور ازدادت أعداد من انضموا إلى التسوية في عموم المحافظة وريفها حيث سوى أكثر من 22 ألفاً أوضاعهم منذ انطلاقها في الرابع عشر من تشرين الثاني الماضي.

ونوه عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم بالعملية التي تتم بكل سهولة ويسر حيث مكنتهم من العودة لحياتهم الطبيعية، وأشار عايش المجبل إلى أنه قام بتسوية وضعه خلال دقائق معدودة ليعود إلى أرضه وبيته اللذين غاب عنهما طويلاً بينما بين محمد شوحان أنه متخلف عن الخدمة الإلزامية وأجرى التسوية تمهيداً للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري.

ودعا وضاح المسعد كل من تشملهم التسوية إلى اغتنام الفرصة وتسوية أوضاعهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية لأن الوطن يتسع لكل أبنائه ولأنه لا كرامة للإنسان إلا على أرض وطنه.

وتستمر عملية التسوية خلال الأيام القادمة لإتاحة الفرصة أمام المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية للعودة الى حضن الوطن.