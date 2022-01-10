الحوثي يكشف دوافع بث فيلم امريكي عن الحديدة

العالم- اليمن

وكان الحوثي يعلق على بث ناطق التحالف مقاطع من فيلم امريكي على انها مخازن صواريخ بالستية في ميناء الحديدة.

وقال الحوثي في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن التحالف يحاول تبرير استهدافه لميناء الحديدة خشية ظهور ادانة دولية خلال الجلسة المرتقبة لمجلس الامن.

واضاف الحوثي ما تم بثه محاولة لتدمير المدمر في اشارة إلى مساعي التحالف قصف الميناء الذي يتعرض منذ بداية الحرب لغارات متتالية في محاولة لإخراجه عن الخدمة.

وكان ناطق التحالف بث خلال مؤتمر صحفي عقده السبت مقتطفات من فيلم امريكي صور في العراق وزعم انه لورش تصنيع الصواريخ البالستية في ميناء الحديدة.

وجاء المؤتمر مع محاولات سعودية لا طلاق شحنة اسلحة تم ضبطها من قبل قوات صنعاء على متن سفينة امداد اماراتية قبل ايام خلال عبورها في المياه الاقليمية قبالة ميناء الحديدة.