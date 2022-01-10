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هيئة مقدسية تحذر من انتزاع الاحتلال صلاحيات الأوقاف بالأقصى

هيئة مقدسية تحذر من انتزاع الاحتلال صلاحيات الأوقاف بالأقصى
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الاثنين: إن "عرقلة شرطة الاحتلال لعمل إدارة الأوقاف، بلغت حدًّا من التمادي لا يمكن قبوله، ويهدد بشكل خطير صلاحياتها، باعتبارها الجهة ذات المسؤولية الحصرية في إدارة وعمارة وصيانة الأقصى".

العالم _ فلسطين

وأكدت الهيئة، في بيان ، أن الأوقاف تستمد شرعيتها القانونية والسياسية والدينية من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأضافت أن "عرقلة عمليات الترميم داخل المسجد، والاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها العاملون في لجنة الإعمار، إضافة إلى تصاعد موجة الاقتحامات اليومية، وتمكين المستوطنين من ممارسة جميع أشكال الانتهاكات لحرمة المسجد، تشكل مؤشرًا واضحًا وخطيرًا على الأهداف المبيتة للاحتلال، في تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمسجد، وصولاً إلى تكريس التقسيم الزماني والمكاني".

وحذرت الهيئة سلطات الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات، وما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين، ومن مخاطر وتداعيات سيتحمل الاحتلال مسؤوليتها، مؤكدة أن الصمت تجاه هذه الممارسات لن يستمر طويلاً.

ودعت العالمين العربي والإسلامي لضرورة التعامل بجدية إزاء المخاطر المحدقة بالأقصى، وضرورة التحرك على المستويات كافة لإنقاذه وحمايته من الأخطار المحدقة به.

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هيئة مقدسية تحذر من انتزاع الاحتلال صلاحيات الأوقاف بالأقصى