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ترکیا
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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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نبض السوشيال
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي عضو الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط
كبير المفاوضين الإيرانيين يلتقي المنسق الأوروبي في محادثات فيينا والمندوب الروسي ويبحث رفع اجراءات الحظر الأميركي عن طهران
مراسل العالم: انفجار عنيف يستهدف معسكرا لمرتزقة الإمارات شرقي مدينة عتق بمحافظة شبوه اليمنية ومصادر تتحدث عن قصف صاروخي
أ ف ب: رئيس كازاخستان يتهم مقاتلين من أفغانستان والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالوقوف وراء أعمال العنف الأخيرة
أمير عبد اللهيان يجدد تأكيد الجمهورية الإسلامية على ضرورة حل الأزمة اليمنية عبر الطرق الدبلوماسية والحوار
المبعوث الأممي للسودان يطالب كل الأطراف السودانية المدعوة للحوار بتقديم رؤيتها للمرحلة الانتقالية
موفد العالم: هنالك مشروع خط الترانسيت بين ايران سلطنة عمان وزيارة أمير عبداللهيان الجارية لمسقط تسعى لتفعيله
موفد العالم: ايران تسعى لتعزيز العلاقات مع دول الجوار وعلاقاتها مع سلطنة عمان تمتاز بقوتها
موفد العالم: هنالك ملفات عديدة مطروحة بين ايران وسلطنة عمان سيتم بحثها خلال زيارة امير عبد اللهيان الى مسقط
وزير الخارجية الإيراني يصل الى مسقط بزيارة تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 10-01-2021
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الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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