دلالات الخوف الصهيوني من إرث الشهيد قاسم سليماني في المنطقة

العالم - خاص بالعالم

ووفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" العين الاسرائيلية"، اعتبر عليان ان هذا القلق الاسرائيلي أتى متأخرا كثيرا، بعدما رسم الشهيد قاسم مسارا للنصر، وبالتالي فإن ارث سليماني ومنهجية سليماني والمدرسة التي أسسها الشهيد في كل دول محور المنطقة، وهو معشوق لدى الشباب والمجاهدين والجميع يطمح بان يكون"سليمانيا" ولو بشكل مصغر.

ونوه عليان ان هذه الثقافة التي ارساها الشهيد سليماني في المنطقة وفي كل عقول ونماذج واذهان ووجدان المقاومين في المنطقة أصبح شيئا متأصلا ومتجذرا، وما قاله السيد قائد الثورى الاسلامية في ايران الإمام الخامنئي دام ظله انه نموذج للشباب الاستراتيجي وانه روح المقاومة.

يذكر ان"إرث الشهيد قاسم سليماني ما زال قائما في المنطقة"، ما عبّر عنه الصهاينة في قلقهم من مشاهد احياء الذكرى الثانية لاستشهاده، مقرين بأن روح المقاومة عند الشهيد سليماني مازالت تتفاعل لدى الشعوب وحركات المقاومة وهو ما اشرت اليه القناة 13 العبرية.

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