الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
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خبراء مستقلّون منتدبون من الأمم المتّحدة يدعون الولايات المتحدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو الذي يشهد "انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان"

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

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