الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

قالیباف يهنئ الحلبوسي لانتخابه رئيسا للبرلمان الجديد في العراق

قالیباف يهنئ الحلبوسي لانتخابه رئيسا للبرلمان الجديد في العراق
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد باقر قاليباف الاثنين برقية الى محمد الحلبوسي للتهنئة بانتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي الجديد.

العالم - ايران

وفي البرقية قدّم قاليباف احر التهاني للحلبوسي لمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي الجديد وقال: انني على ثقة بان العلاقات الاخوية الثنائية ستشهد المزيد من النمو والتطور في مختلف المجالات بدعم واسناد من برلماني البلدين.

واضاف: ان التعاون البرلماني كجزء مهم من العلاقات الودية بين طهران وبغداد سيؤدي للمزيد من ترسيخ وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الاصعدة.

ووجه رئيس مجلس الشورى الاسلامي الدعوة لنظيره العراقي لزيارة طهران، معربا عن امله بان تتم هذه الزيارة في اقرب فرصة ممكنة، داعيا الباري تعالى بموفور الصحة والنجاح له والسعادة والازدهار للشعب والحكومة في البلد الصديق والمسلم والجار العراق.

وقد انتخب مجلس النواب العراقي، الأحد، في دورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان للمرة الثانية، بـ 200 صوت.

روابط ذات صلة

شاهد.. للمرة الثانية محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان العراقي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاتحاد الوطني: برهم صالح مرشح الكرد لمنصب رئاسة العراق

فيديوغرافيك.. تصعيد إماراتي في شبوة وتهديدات سعودية باستهداف الموانئ اليمنية

السعودية تتوسل انتصارا بالتزوير في اليمن

وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي

الجزائر تدعو "إيكواس" والسلطات المالية إلى الحوار والمصالحة

صحيفة سورية: وفد إيراني اقتصادي كبير يصل دمشق اليوم