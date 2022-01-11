صحيفة سورية: وفد إيراني اقتصادي كبير يصل دمشق اليوم

العالم-سوريا

وأضافت الصحيفة، بأن الوفد الذي يضم أيضاً عدداً من النواب الإيرانيين سيجري سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، حيث ستستمر الزيارة حتى الخميس القادم.

وحسب المعلومات فقد تسلم الوزير قاسمي مؤخراً رئاسة الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية السورية – الإيرانية المشتركة خلفاً للوزير السابق محمد إسلامي.

وكان وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل التقى يوم السبت الماضي السفير الإيراني في سوريا مهدي سبحاني وبحث معه سبل توسيع العلاقات بين البلدين في قطاعي التجارة والاقتصاد، وإزالة العقبات أمام التجارة والأنشطة الاقتصادية، وتبادل الوفود الثنائية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي بين طهران ودمشق.

ومع بداية هذا العام أعلن وزير الطرق والإسكان الإيراني رستم قاسمي، عن بدء الخطوات العملية لتنفيذ مشروع الربط السككي مع العراق وإلى سوريا، موضحاً أن بغداد وطهران اتفقتا على تأسيس شركة مشتركة للتنفيذ وإنشاء جسر لعبور القطارات بعد انتهاء المشروع.

المصدر: الوطن