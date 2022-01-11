الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

صحيفة سورية: وفد إيراني اقتصادي كبير يصل دمشق اليوم

صحيفة سورية: وفد إيراني اقتصادي كبير يصل دمشق اليوم
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "الوطن" السورية، اليوم الثلاثاء، بأن وفدا إيرانيا اقتصاديا كبيرا برئاسة وزير الطرق والإسكان الإيراني رستم قاسمي، يصل إلى دمشق اليوم، للبحث في سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي.

العالم-سوريا

وأضافت الصحيفة، بأن الوفد الذي يضم أيضاً عدداً من النواب الإيرانيين سيجري سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، حيث ستستمر الزيارة حتى الخميس القادم.

وحسب المعلومات فقد تسلم الوزير قاسمي مؤخراً رئاسة الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية السورية – الإيرانية المشتركة خلفاً للوزير السابق محمد إسلامي.

وكان وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل التقى يوم السبت الماضي السفير الإيراني في سوريا مهدي سبحاني وبحث معه سبل توسيع العلاقات بين البلدين في قطاعي التجارة والاقتصاد، وإزالة العقبات أمام التجارة والأنشطة الاقتصادية، وتبادل الوفود الثنائية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي بين طهران ودمشق.

ومع بداية هذا العام أعلن وزير الطرق والإسكان الإيراني رستم قاسمي، عن بدء الخطوات العملية لتنفيذ مشروع الربط السككي مع العراق وإلى سوريا، موضحاً أن بغداد وطهران اتفقتا على تأسيس شركة مشتركة للتنفيذ وإنشاء جسر لعبور القطارات بعد انتهاء المشروع.

المصدر: الوطن

روابط ذات صلة

مباحثات سورية-إيرانية لتطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين

سوريا والأردن يبحثان تطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاتحاد الوطني: برهم صالح مرشح الكرد لمنصب رئاسة العراق

فيديوغرافيك.. تصعيد إماراتي في شبوة وتهديدات سعودية باستهداف الموانئ اليمنية

السعودية تتوسل انتصارا بالتزوير في اليمن

وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي

الجزائر تدعو "إيكواس" والسلطات المالية إلى الحوار والمصالحة

صحيفة سورية: وفد إيراني اقتصادي كبير يصل دمشق اليوم