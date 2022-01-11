قذيفة كوريا الشمالية تسقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت الوكالة: "القذيفة التي أطلقتها كوريا الشمالية اليوم قد سقطت خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية".

أفادت وكالة "يونهاب" في كوريا الجنوبية نقلا عن العسكريين بأن كوريا الشمالية أطلقت "قذيفة من نوع غير محدد" باتجاه بحر اليابان.

وأكد خفر السواحل الياباني اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا.

والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنّ كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفاً غير محدّد" باتجاه البحر، في أول تجربة تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل في الحال.

ويعد إطلاق اليوم ثاني عملية إطلاق منذ بداية العام الجديد 2022. وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.

ومطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق".