أعمال الشغب في كازاخستان تكبد خسائر تتجاوز قيمتها 220 مليون دولار

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وقال المكتب الصحفي للغرفة الوطنية لرجال الأعمال في كازاخستان في بيان، اليوم: "قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب حتى صباح اليوم وفقًا للتقديرات التقريبية، ارتفعت إلى أكثر من 95.3 مليار تنغي (في العاصمة ألما آتا 93.8 مليار تنغي)".

هذا وتشهد كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.

وكانت وزارة الداخلية الكازاخستانية، قد أعلنت عن اعتقال أكثر من 7.9 ألف شخص في عموم البلاد، وسقوط عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد.