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فيديوغرافيك.. تصعيد إماراتي في شبوة وتهديدات سعودية باستهداف الموانئ اليمنية

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

وسط تصعيد إماراتي واضح في محافظة شبوة صعّد العدوان السعودي على اليمن من غاراته الجوية وحصاره المفروض على اليمنيين، فيما دانت وزارة النفط اليمنية ومؤسسة مؤانئ البحر الاحمر التهديدات والادعاءات السعودية المستمرة حول ميناء الحديدة

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