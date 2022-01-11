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غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأميركي في السماوة جنوبي العراق
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رئيس كازاخستان يعين علي خان إسماعيلوف رئيسا للوزراء
وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي
وزارة الداخلية في كازاخستان تقول إن قوات الأمن اعتقلت 9900 شخص خلال الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي
خبراء مستقلّون منتدبون من الأمم المتّحدة يدعون الولايات المتحدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو الذي يشهد "انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان"
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي عضو الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط
كبير المفاوضين الإيرانيين يلتقي المنسق الأوروبي في محادثات فيينا والمندوب الروسي ويبحث رفع اجراءات الحظر الأميركي عن طهران
مراسل العالم: انفجار عنيف يستهدف معسكرا لمرتزقة الإمارات شرقي مدينة عتق بمحافظة شبوه اليمنية ومصادر تتحدث عن قصف صاروخي
فيديوغرافيك.. تصعيد إماراتي في شبوة وتهديدات سعودية باستهداف الموانئ اليمنية
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الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش
وسط تصعيد إماراتي واضح في محافظة شبوة صعّد العدوان السعودي على اليمن من غاراته الجوية وحصاره المفروض على اليمنيين، فيما دانت وزارة النفط اليمنية ومؤسسة مؤانئ البحر الاحمر التهديدات والادعاءات السعودية المستمرة حول ميناء الحديدة
تصنيف :
الیمن
السعودية
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
شبوة
تصعيد إماراتي
استهداف الموانئ اليمنية
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