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الداخلية الكازاخستانية: اعتقال 9.9 ألف شخص منذ اندلاع أعمال الشغب

الداخلية الكازاخستانية: اعتقال 9.9 ألف شخص منذ اندلاع أعمال الشغب
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، أن قوات الأمن اعتقلت في المجمل 9900 شخصا حتى صباح اليوم الثلاثاء.

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت الوزارة في بيان: "اعتقلت قوات الأمن 9900 شخصا".

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس أن قوات الأمن اعتقلت في المجمل 7939 شخصا حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير.

هذا وتشهد كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.

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