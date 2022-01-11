شاهد: الكاريكاتور السعودي الفاشل في اليمن!

خاص بالعالم

وقال حرب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان العدوان السعودي على اليمن، الذي يسمي نفسه تحالفاً وهو ليس كذلك، بل في الاساس ان التحالف هي كلمة مضللة ومخادعة وكاذبة، باعتبار انه ليس هناك تحالفاً، لان كل الذين شاركوا في التحالف مع السعودية قد انسحبوا بعد مدة، مشيراً الى ان الحرب في اليمن من اجل الدفاع عن الشرعية هي مضللة وكاذبة، وان كل الشعارات التي اطلقت من قبل السعودية هي مزيفة.

واوضح حرب، ان التضليل السعودي كان في السياسة وفي الميدان عبر الاعلام بنشر انتصارات وهمية وفبركة مقاطع فيديو، لكن جرى لاحقاً كشفها وفضحها كمثال على التضليل الاعلامي السعودي.

ورأى حرب، اننا امام ظاهرة ونهج رسمي وهناك مدرسة اعلامية كاذبة، ومدرسة تضليل اعلامي لها منظروها ومؤلفوها وكتّابها لبناء العالم على الكذب، ترؤسها الولايات المتحدة الامريكية ومارستها في الثورات الملونة في الاتحاد السوفيتي السابق وكذلك في الشرق الاوسط كما سميّ بالربيع العربي، مؤكداً ان كيان الاحتلال الاسرائيلي ايضاً مارس التضليل الاعلامي عبر وسائل مختلفة بنشر الاخبار الكاذبة والتهويلية مرة عبر المناشير من الطائرات ومرة بالرسائل النصية التي توزع على المواطنين، موضحاً ان الاكثر وضوحاً هي ممارسات الاعلام السعودي الذي ظهر ككاريكاتورياً وهزيلياً، لانه حتى في الكذب هو فاشل، ويعلم ان العالم لا يتجاوب معه.

واستطرد حرب يقول: ان الكلام عن وجود مصنع للصواريخ في مطار صنعاء او في ميناء الحديدة، لا يدخل في العقل، وتساءل: لماذا يلجأ الحوثيون لوضع مصنع سلاح في المطار الذي هو تحت اشراف الامم المتحدة، في حين لديهم اراضي شاسعة وجبال ومناطق كثيرة.

الجدير بالذكر.. كان من المنتظر ان يكون تحالف العدوان السعودي على اليمن اكثر حذرا في تغطيته الاعلامية على فشله العسكري في اليمن بعد فضيحة فبركته فيلم عن وجود قيادي من حزب الله في اليمن، إلا ان السعودية عادت لتفجر فضيحة اكبر وأشنع تمثلت في سرقة مشاهد من فيلم وثائقي أميركي عن الحرب على العراق، وادعت أنها تعود لمستودع صواريخ باليستية ايرانية في ميناء الحديدة اليمني.