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رئيس كازاخستان يقول إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا ستبدأ سحب قواتها من بلاده في غضون يومين

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

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