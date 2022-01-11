الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: طيران العدوان الأمريكي السعودي يستهدف بغارة شبكة الاتصالات في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة شمالي اليمن

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مماطلة السلطات السعودية في تغييب معتقلي الرأي

رسميا.. "السيادة السوداني" يقبل استقالة حمدوك

استمرار التنكيل بالناشط أحمد منصور في سجون الامارات

السودان..تظاهرات طلابية تنديدا بقتل "المعصوم"

ميانمار.. الحكم على أونغ سان سو تشي بالسجن أربع سنوات إضافية

استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأميركي في السماوة جنوبي العراق