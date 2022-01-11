شاهد: السلاح السعودي الجديد في اليمن، لماذا سقط مدويّاً!

خاص بالعالم

وقال غراب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الفبركات الاخيرة بين الفضيحة الاولى والثانية لم تتعدى الاسبوع فيما بينها، وهي الاكبر بعد ان ادعى المتحدث باسم تحالف العدوان السعودي تركي المالكي بانه يوجد في ميناء الحديدة ورشة لتصنيع الصواريخ الباليستية، ليتم الكشف عن فضيحة سعودية، بعد تفنيد الفيديو من انه يعود الى 2003 لفيلم وثائقي امريكي، عرضه المالكي على انه مخزن للصواريخ في الحديدة.

واعتبر غراب، ان الهدف السعودي من الفبركة هو التحايل على من يصدقه على اولئك الذين حضروا المؤتمر الصحفي للمالكي، من عسكريين وكتّاب صحفيين اجانب وعرب، ويظهر ان الاعلام السعودي يستخفّ بهولاء وبالداخل السعودي ايضاً وحتى بحلفاؤه، واعتبره انحطاطا اعلاميا واخلاقيا وعجزا استخباراتيا سعوديا كبيرا ادى به الى اللجوء الى شركات خاصة تعمل لديه بفبركة مقاطع فيديو بناء على اكاذيب واراجيف، الغرض منه تمهيداً لاستهداف مطار صنعاء وميناء الحديدة.

واضاف غراب، ان العدو لا يألوا جهداً بايجاد الذرايع، لكن في كل مرة تسحب من تحت اقدامه هذه الذرائع، ليس فقط الاتيان بالفيديو الحقيقي الامريكي في العراق، وزيارة وفد الامم المتحدة الى ميناء الحديدة وتفتيش كل زواياه، ليتضح ان كل ما يدعيه العدوان السعودي غير صحيح ولا توجد اي مظاهر عسكرية في الميناء، مشيراً الى ان الامم المتحدة اصبحت في مواجهة اكاذيب وفبركات اعلام تحالف العدوان السعودي، ومسؤولة عن اي حماقة يقوم بها الطرف المعادي، لانها اطلعت عن كثب عن كل ما يدور في ميناء الحديدة.

الجدير بالذكر.. كان من المنتظر ان يكون تحالف العدوان السعودي على اليمن اكثر حذرا في تغطيته الاعلامية على فشله العسكري في اليمن بعد فضيحة فبركته فيلم عن وجود قيادي من حزب الله في اليمن، إلا ان السعودية عادت لتفجر فضيحة اكبر وأشنع تمثلت في سرقة مشاهد من فيلم وثائقي أميركي عن الحرب على العراق، وادعت أنها تعود لمستودع صواريخ باليستية ايرانية في ميناء الحديدة اليمني.