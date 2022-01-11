لا خبز اليوم في لبنان والدولار يسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

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وكانت قد أكدت وزارة الإقتصاد في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، في بيان، أن لا أزمة في إنتاج الخبز اللبناني، وأن مراقبيها سيواصلون جولاتهم الرقابية للتثبت من عدم وجود أي محاولات لاحتكار مادة القمح وغيرها من المواد التي تشكل خزينا استراتيجيا للبنان، وذلك حفاظا على الأمن الغذائي للمواطنين.

و في السياق ارتفع اليوم سعر صفيحة ​البنزين​ 95 أوكتان 23 ألف و400 ليرة و98 أوكتان 24 ألف و200 ليرة ليرة والديزل أويل 33 ألف ليرة و​الغاز​ 26200 ليرة، وأصبحت ​الأسعار​ كالآتي: بنزين 95 أوكتان: 374800 ليرة، بنزين 98 أوكتان: 387600 ليرة، مازوت: 393400 ليرة، الغاز: 345500.

وأوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح له كما الاسبوع الفائت، ارتفاع اسعار النفط عالميا والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار محليا أديا الى ارتفاع اسعار المحروقات في لبنان، ولذلك سيتواصل ارتفاع الاسعار في الجداول المقبلة. فمصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمن منه لاستيراد %85 من البنزين من 23500 الى 24600 ليرة. اما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقا لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا، فاحتسب بمعدل 30837 بدلا من 28787 ليرة.



و شهدت مساء أمس، طوابير امام محطات المحروقات و شهدت المحطات في المدن والقرى اللبنانية اقبالاً كثيفًا، من قبل المواطنين، تخوفًا من ارتفاع اسعار المحروقات ، هذا واقفلت العشرات من المحطات ابوابها، قبل موعد اقفالها بساعات.

وتجدر الاشارة الى ان دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه المتواصل وبشكل سريع، حيث تخطى خلال الساعات الأخيرة سعر الـ32 الف ليرة لبنانية للدولار الواحد.