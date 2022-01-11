"السودان" يواجه اليوم الثلاثاء "غينيا بيساو" بكأس أمم إفريقيا

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وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الأراضي الكاميرونية، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

ويسعى كلا المنتخبين لحصد الثلاث نقاط قبل مواجهتهما الصعبة أمام كل من المنتخب الوطني ومنتخب نيجيريا اللذان معهما في المجموعة الرابعة.

ولم يلتق منتخب السودان مع غينيا بيساو من قبل سوى في مواجهتين فقط، كانتا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر 2022.

وعلى الرغم من حداثة المنتخب الغيني فى عالم كرة القدم، إلا أنه قد تمكن من حسم أحد المواجهتين لصالحه بنتيجة كبيرة بعد أن فاز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بينما حسم التعادل السلبي نتيجة المواجهة الأخرى، ولم يسجل منتخب السودان حتى الآن أى انتصار على منتخب غينيا بيساو، وهو ما يسعى إليه خلال المواجهة القادمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022.

ويأمل منتخب السوان في تعويض فشله في التأهل بتصفيات كأس العالم باحتلاله المركز الأخير في مجموعته برصيد 3 نقاط فقط من 3 تعادلات.

وقد تعرض لثلاث هزائم أخرى، ويحاول التعويض الكافي فى هذه البطولة حتى يحسم بطاقة التأهل بنجاح من دور المجموعات الحالي.

في المقابل، يسعى منتخب غينيا بيساو لخطف الثلاث نقاط له في دور المجموعات الحالي وفي مباراة قد تبدو سهلة نسبيًا أمام المنتخب السوداني.

ويأمل في مزاحمة منتخبي مصر ونيجيريا على التأهل من المجموعة.

ويتنافس 24 منتخبا على التتويج باللقب الأفريقي في نسخته 33، حيث تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات تضم كل واحدة 4 منتخبات، ويتأهل لدور الـ16 من أمم أفريقيا المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني في المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من المجموعات.