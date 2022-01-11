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متحدث باسم الشرطة الأمريكية: شرطة المنتزهات تبحث لليوم الخامس عن مسؤولة ببعثة الاتحاد الأوروبي فُقدت على مشارف واشنطن الخميس الماضي

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

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