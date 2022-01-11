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متحدث القوات المسلحة اليمنية:إسقاط طائرة تجسسية ( وينغ لونغ2) تابعة لسلاح الجو الإماراتي أثناء قيامها بأعمال عدائية بأجواء مديرية عين في شبوة

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

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