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متحدث القوات المسلحة اليمنية:عملية إسقاط الطائرة التجسسية ( وينغ لونغ2) التابعة لسلاح الجو الإماراتي في شبوة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

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