الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول: ايران بالمرتبة الرابعة عالميا في تقنية النانو

مسؤول: ايران بالمرتبة الرابعة عالميا في تقنية النانو
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد مدير هيئة تقنية النانو الايرانية، احتفاظ ايران بالمرتبة الرابعة عالميا بترتيب هذه التقنية للسنة الرابعة على التوالي.

العالم - ايران

واوضح " سعيد سركار" في تصريح للتلفزيون مساء الاثنين، أن الترتيب العالمي للنانو يقاس كمّيا، وأن ايران من الناحية النوعية بمجال المقالات العملية ضمن نادي العشرة الاوائل ايضا.

ولفت الى أن ايران بمجال النانو تتقدم بالترتيب على كوريا الجنوبية والمانيا واليابان والعديد من الدول الاوروبية، بحيث لم تكتف بنشر المقالات، بل ثمة نحو 850 منتجا معتمدا بالمجال الصناعي.

"سركار" بيّن أن مبيعات المنتجات النانوية سجلت 15 تريليون ريال بالسنة المالية السابقة المنتهية 20 مارس/آذار 2021 ( السعر الرسمي للدولار= 42 الف ريال).

روابط ذات صلة

ايران تمتلك تقنية انتاج عدة الکشف عن متحور امیکرون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أعراض غير عادية لمتغير أوميكرون لدى الأطفال!

انتقال عدد من شبان من شمال لبنان الى سوريا و العراق لالتحاقهم الى داعش

رعد: الحوار أكثر من ضرورة وندعو شركاءنا إلى التخلي عن المزايدات

السعودية تصعد لهجة تهديداتها ضد المعارضين في لندن

غزة "أكبر قفص حديدي" في العالم

أفغانستان بحاجة لمساعدات بقيمة 5 مليارات دولار في 2022