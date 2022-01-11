مسؤول: ايران بالمرتبة الرابعة عالميا في تقنية النانو

العالم - ايران

واوضح " سعيد سركار" في تصريح للتلفزيون مساء الاثنين، أن الترتيب العالمي للنانو يقاس كمّيا، وأن ايران من الناحية النوعية بمجال المقالات العملية ضمن نادي العشرة الاوائل ايضا.

ولفت الى أن ايران بمجال النانو تتقدم بالترتيب على كوريا الجنوبية والمانيا واليابان والعديد من الدول الاوروبية، بحيث لم تكتف بنشر المقالات، بل ثمة نحو 850 منتجا معتمدا بالمجال الصناعي.

"سركار" بيّن أن مبيعات المنتجات النانوية سجلت 15 تريليون ريال بالسنة المالية السابقة المنتهية 20 مارس/آذار 2021 ( السعر الرسمي للدولار= 42 الف ريال).