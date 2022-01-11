الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
١٠:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيراني يلتقي أمير قطر

وزير الخارجية الإيراني يلتقي أمير قطر
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، امير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

العالم - ايران

ووصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى الدوحة مساء امس الاثنين، قادماً من سلطنة عمان.

وقد التقى وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان خلال زيارته الى مسقط نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي و نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء السّيد فهد بن محمود آل سعيد.

كما اجتمع امير عبداللهيان الى رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض " محمد عبد السلام" حيث اعرب في اللقاء عن اسفه لاستمرار الحرب المفروضة على الشعب اليمني ، مطالبا بإلغاء الحصار و وقف الحرب في هذا البلد.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شاهد.. لقاءات ايرانية - عمانية في صمت هادف

زيارة سلطنة عمان وقطر تاتي في اطار سياسة ترسيخ العلاقات مع الجوار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فضيحة المالكي

عباس طلب من السيسي الضغط على حماس والجهاد

بعثة الامم المتحدة تصدر بيانا حول موانئ الحدیدة

مظاهرة احتجاجية في الشدادي تنديداً بممارسات "قسد"

وزير الخارجية الإيراني يلتقي أمير قطر

الرئيس التونسي يجدد انتقاده للقضاء.. و"إتحاد الشغل" يتهم الحكومة