وزير الخارجية الإيراني يلتقي أمير قطر

العالم - ايران

ووصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى الدوحة مساء امس الاثنين، قادماً من سلطنة عمان.

وقد التقى وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان خلال زيارته الى مسقط نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي و نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء السّيد فهد بن محمود آل سعيد.

كما اجتمع امير عبداللهيان الى رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض " محمد عبد السلام" حيث اعرب في اللقاء عن اسفه لاستمرار الحرب المفروضة على الشعب اليمني ، مطالبا بإلغاء الحصار و وقف الحرب في هذا البلد.