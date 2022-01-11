بعثة الامم المتحدة تصدر بيانا حول موانئ الحدیدة

العالم - اليمن

وتلاحظ بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقیة الحدیدة (أونمھا) بقلق بالغ الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحدیدة لأغراض عسكریة.

طلبت أونمھا القیام باجراءات التفتیش التي تعتبر جزء من تفویضھا، وتقف على أھبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ.

تذكر أونمھا الأطراف المعنیة بأن الموانئ تعتبر شریان الحیاة للملایین من المواطنین الیمنیین وتناشد أونمھا الأطراف المعنیة حل ھذه القضیة مع الالتزام بضبط النفس، وأن تعطى الأولویة القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنیة التحتیة والمنشآت العامة، وضمان حمایة الموانئ بما یصب في مصلحة الشعب الیمني.

فيما أكدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، أنها كانت تنتظر من ناطق تحالف دول العدوان، الإعلان عن رفع القيود والحصار غير القانوني المفروض على موانئها منذ سبع سنوات لا أن تتفاجأ بادعاءات باطلة بسرقة مشاهد تم اجتزاؤها من فيلم أمريكي وثائقي في العراق يحمل اسم (Severe Clear)، تم تصويره عام 2003م، في بداية الغزو الأمريكي على العراق وعُرض للمرة الأولى عام 2009م، مدعياً أنها لصواريخ يتم تركيبها في ميناء الحديدة.

وأشارت المؤسسة في بيان إلى أن هذه الفضيحة المدوية تؤكد مجددا سقوط التحالف في كشف زيف ادعاءاته وتضليله للحقيقة أمام الرأي العام والمجتمع الدولي، وما وصل إليه التحالف من تخبط وإفلاس أخلاقي وإنساني لا يمكن وصفه.

معتبرا اتهامات التحالف الكاذبة حول استخدام موانئ المؤسسة في أعمال عسكرية عاريا من الصحة بدليل تلك المقاطع والمشاهد التي تم فبركتها لنسبها لميناء الحديدة.

وأوضح البيان أن ميناءي الحديدة والصليف يخضعان لتفتيش يومي وأسبوعي من قبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”، وقد تجاوزت عدد الدوريات لفريق بعثة التحقق الأممية للميناءين خلال الفترة السابقة أكثر من 189 دورية.

ونوه البيان إلى أن النتائج لتحقق البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة أكدت أن الموانئ التابعة للمؤسسة ” الحديدة، الصليف، مرسى رأس عيسى” تلتزم بكافة الاشتراطات والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية ولا علاقة لها بأي صراعات وتخلو من أي مظاهر مسلحة أو ثكنات عسكرية أو مخازن لتجميع الأسلحة وانطلاق الزوارق الحربية.

وقال البيان ” تم تنفيذ زيارة ميدانية لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” لميناء الحديدة والمنشآت التابعة له الأحد الموافق 9 يناير، وذلك لدحض الادعاءات الباطلة لما يسمى بناطق تحالف العدوان والتأكد من مدنية مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ومهنيتها وخلو الميناء من أي مظاهر أو أعمال عسكرية وامتثاله لكافة الاشتراطات والمعايير للمدونة الدولية لأمن الموانئ والسفنISPS CODE” “، الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية “IMO” التابعة للأمم المتحدة.

وجدد البيان دعوته للمجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته تجاه الشعب اليمني للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ سبعة أعوام وتصاعدت بشكل لا مثيل له في العالم خلال الفترة الأخيرة، والتعامل مع الملف الاقتصادي بالجدية المطلوبة، وإلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي والعسكري.

ويأتي إصدار مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية هذا البيان لتؤكد من خلاله أنها تحتفظ بحقّها القانوني في التتبّع القضائي لكل مسّ أو إساءة بمنشآتها.