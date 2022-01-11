الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارحية الايراني يستعرض لدى لقائه أمير دولة قطر آخر التطورات على صعيد العلاقات الثنائية بالمجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فضيحة المالكي

عباس طلب من السيسي الضغط على حماس والجهاد

بعثة الامم المتحدة تصدر بيانا حول موانئ الحدیدة

مظاهرة احتجاجية في الشدادي تنديداً بممارسات "قسد"

وزير الخارجية الإيراني يلتقي أمير قطر

الرئيس التونسي يجدد انتقاده للقضاء.. و"إتحاد الشغل" يتهم الحكومة