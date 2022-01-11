وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره القطري

العالم - ايران

وتناول الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

زكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الدوحة فجر اليوم الثلاثاء في المحطة الثانية من جولته الاقليمية قاما من مسقط.

والتقى امير عبداللهيان صباح اليوم أمير قطر الشيح تميم بن حمد آل ثاني.



وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد صرح للصحفيين فور وصوله الى الدوحة فجر الثلاثاء، بأن زيارته لسلطنة عمان وقطر تأتي في سياق ترسيخ سياسة الجوار التي تنتهجها حكومة السيد ابراهيم رئيسي.

واشار امير عبداللهيان الى محادثاته التي اجراها مع كبار المسؤولين العمانيين: ان التعاون السياسي الثنائي والتشاور حول بعض القضايا المشتركة كان من ضمن محادثاتنا اما في المجال الاقتصادي فقد جرى البحث حول استئناف حركة الزوارق التجارية للبلدين نظرا للسيطرة على فيروس كورونا المستجد حيث وعد الجانب العماني بمتابعة الموضوع كي نتمكن في المستقبل القريب من مشاهدة استئناف حركة زوارق البلدين لتبادل السلع بينهما.

واضاف: لقد تباحثنا ايضا حول الاستثمارات المشتركة في بعض المشاريع داخل ايران في مختلف المجالات ومنها الاستثمار في ميناء تشابهار (جنوب شرق) بالجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك البحث في مسالة استئناف الرحلات الجوية بواسطة "ايران اير" "عمان اير" لرعايا البلدين العاملين في الشؤون التجارية والانشطة الشعبية حيث تم الاتفاق على اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد.

وقال امير عبداللهيان: لقد تباحثنا ايضا في مجال القضايا الاقليمية حول التطورات في اليمن وافغانستان وفلسطين كما كانت لنا محادثات مسهبة على الصعيد الدولي نظرا لمفاوضات فيينا من اجل الغاء الحظر.

واشار الى ان العمانيين ادوا الدور في الماضي من اجل ان تثمر المفاوضات في اطار الاتفاق النووي وكذلك في العلاقة مع بعض الاطراف الغربية واضاف: ان العمانيين مازالوا يحملون نوايا صادقة لوصول هذه المفاوضات الى نتيجة جيدة ومستديمة ويبذلون جهودهم الدبلوماسية لدعم طاولة المفاوضات للوصول الى اتفاق جيد.

وحول اهداف زيارته الى الدوحة صرح امير عبداللهيان بانه سيتباحث مع امير دولة قطر ومن ثم وزير الخارجية القطري حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

واوضح وزير الخارجية الايراني بان هنالك فرصا في قطر من ضمنها تنظيم بطولة كاس العالم حيث جرت محادثات بشانها في الماضي وامكانية الاستفادة في هذا السياق من طاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال الخدمات الفنية والهندسية وقال: انه سيتم البحث خلال الزيارة حول تطوير التعاون الثنائي خاصة التجاري الى جانب البحث في سائر التطورات الاقليمية والدولية.

وكان امير عبداللهيان قد زار سلطنة عمان أمس الاثنين واجرى محادثات مع كبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معهم بشان اهم القضايا الاقليمية والدولية.