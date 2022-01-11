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وزير الخارحية الايراني يؤكد خلال لقائه أمير دولة قطر ضرورة انبثاق تعاون ثنائي في المجال الاقتصادي بالالتفات الى ما يحظى به البلدان من مزايا قائمة

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

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