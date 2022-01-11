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أمير دولة قطر يؤكد لوزير الخارجية الايراني اهمية العلاقات والتعاون الثنائي بشأن قضايا المنطقة معبرا عن رغبة بلاده بتوسيع التعاون مع ايران

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

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