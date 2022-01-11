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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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انفجار مزدوج بعبوتين ناسفتين يستهدف رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأميركي ضمن حدود العاصمة بغداد
أمير دولة قطر يؤكد لوزير الخارجية الايراني اهمية العلاقات والتعاون الثنائي بشأن قضايا المنطقة معبرا عن رغبة بلاده بتوسيع التعاون مع ايران
وزير الخارحية الايراني يستعرض لأمير دولة قطر آخر التطورات على صعيد الغاء الحظر الظالم ضد ايران والقضايا ذات الصلة بافغانستان واليمن
وزير الخارحية الايراني يستعرض لأمير دولة قطر نظرة ايران الاقليمية وجهوزيتها في مجال بسط التعاطي مع دول المنطقة بشكل ثنائي او متعدد الاطراف
وزير الخارحية الايراني يستعرض لأمير دولة قطر توجهات الحكومة الايرانية على صعيد العلاقات مع دول الجوار مؤكدا اهمية تبادل الوفود بهدف التشاور
وزير الخارحية الايراني يؤكد خلال لقائه أمير دولة قطر ضرورة انبثاق تعاون ثنائي في المجال الاقتصادي بالالتفات الى ما يحظى به البلدان من مزايا قائمة
وزير الخارحية الايراني يستعرض لدى لقائه أمير دولة قطر آخر التطورات على صعيد العلاقات الثنائية بالمجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية
وزير الخارحية الايراني يستعرض لدى لقائه أمير دولة قطر آخر التطورات على صعيد العلاقات الثنائية بالمجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يلتقي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يلتقي امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
انفجار مزدوج بعبوتين ناسفتين يستهدف رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأميركي ضمن حدود العاصمة بغداد
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش
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