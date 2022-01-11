نهاية المفاوضات الروسية الأميركية في جنيف دون تقدم

العالم - روسيا

لا تزال المسافة كبيرةً على ما يبدو بين الطرفين في محادثات جنيف الامريكية الروسية الموسعة عبر جولتها الأولى حول الضمانات الامنية، مع تمسك كلا الجانبين بشروطه ومطالبه، واقتصار الاتفاق على العمل من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة، دون أدلة على حدوث تحول كبير في المحادثات، على الرغم من تأكيد المسؤولين الروس على عدم وجود خطط لدى موسكو لغزو أوكرانيا رغم التقارير التي تشير الى نشر روسيا لنحو مئة ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.

التحركات العسكرية الروسية هذه كانتْ محور المحادثات، حيث أكد الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أنّ التحركات العسكرية تأتي في إطار تدريبي فقط.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف:"أبلغنا نظراءنا الأمريكيين أنّ جميع إجراءات التدريب القتالي للجنود والقوات تجري داخل أراضينا، ولا يوجد سبب للخوف من أي سيناريو تصعيد في هذا الصدد".

توضيحات ريابكوف هذه أتتْ رداً على تصريحات رئيسة الوفد الامريكي، نائب وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان بأنّ الجانب الروسي لم يبلغْ الجانب الغربي بطبيعة عمليات قواته العسكرية في المنطقة، موضحةً أنّ من المعتاد إبلاغ الأطراف لبعضها البعض بالتدريبات.

تقارب في حده الأبسط، تجلّى عبر وصف شيرمان المحادثات بالصريحة والمباشرة؛ إلا أنّ لهجة التهديدات لا تزال مرتفعة، فقد حذّرتْ روسيا الولايات المتحدة من الاستهانة بمخاطر مواجهة موسكو مع الغرب، فيما كررتْ واشنطن تهديدها بأنّ أي غزو روسي لاوكرانيا سيواجه كلفةً وعواقب تتجاوز بكثير ما واجهتْه عقب ضم شبه جزيرة القرم في ألفين واربعة عشر، أمر أكده الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عبر تهديد موسكو مما أسماها الكلفة العالية التي ستتكبدها في حال شن هجوم على اوكرنيا.