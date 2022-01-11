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فيديوغرافيك.. حقيقة ساحة المعركة في اليمن

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

الى جانب الضربات السعودية غير المسبوقة على اليمن، قامت القوات الموالية للإمارات بتغيير تكتيكها والتوجه الى شبوة بعد الانسحاب من الساحل واحتلت مجددا مناطق "بيحان" و "عسيلان" و "العلم" التي حررها جيش الإنقاذ الوطني اليمني قبل نحو شهرين

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فيديوغرافيك.. حقيقة ساحة المعركة في اليمن