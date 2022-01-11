شاهد.. أوميكرون يكتسح العالم ولايفكر بالتوقف

العالم - أوروبا

أميركا ثبتت تصدرها لقائمة الدول المتضررة من كورونا بتسجيلها اعلى رقم يومي عالمي منذ بدء الجائحة، حيث تجاوز عدد الاصابات اليومية مليونا ومئة وثلاثين الف حالة.

وقال راؤول شارما وهوطبيب طوارئ:"غالبية المرضى الذين يتم استقبالهم معرضون لمخاطر عالية ممن لم يتم تلقيحهم او من كبار السن والذين يعانون من امراض مصاحبة مثل السرطان او قصور القلب".

في تشيلي بدات السلطات حملة لاعطاء جرعة رابعة للاشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بالتزامن مع ارتفاع عدد الاصابات اليومية وتضاعف العدد خلال الاسبوع الماضي.

اوروبيا تقول السلطات في بريطانيا انها تحقق تقدما ضد اوميكرون وتدرس امكانية تقليص فترة العزل لكنها تحذر في الوقت نفسه من ارتفاع اعداد المصابين بالمتحور اوميكرون.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون:"اوميكرون لايزال موجودا وهو معد بشكل لا يصدق، الجميع يعرفون شخصا على الاقل مصابا به. للاسف لم يتم تطعيم تسعين بالمئة من الاشخاص الموجودين في وحدة العناية المركزة المتعلقة بكوفيد".

وفي ايطاليا التي فرضت التلقيح على كل من هم فوق سن الخمسين عاما، وفرضت كذلك اجراءات مشددة على من لم يتلق التلقيح من قبيل المنع من استخدام وسائل النقل العام او التردد على المطاعم والاندية الرياضية، فلم تسلم هي الاخرى من الزيادة في اعداد المصابين.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي:"يجب أن لا نغفل الدا عن حقيقة ان معظم المشاكل التي نواجهها اليوم تاتي من غير الملقحين، فالاشخاص غير الملقحين هم اكثر عرضة لتطوير المرض وظهور حالات حادة".

اما في المانيا فالامر مختلف حيث تظاهر نحو الفي شخص في مدينة ماغيبورغ ضد اجراءات الحكومة الرامية لمكافحة الجائحة، في تظاهرات تحولت الى ظاهرة في البلاد عنوانها 'مسيرات الاثنين' اذ يخرج الالمان دائما رفضا للتلقيح وللقيود على حد سواء، ودون الاكتراث بالاحصاءات الرسمية لاعداد الاصابات.